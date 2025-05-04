В Хабаровском крае на майские праздники в походы вышли 100 туристов

Майские выходные жители Хабаровского края проводят на природе. По данным на 4 мая, в регионе зарегистрированы четыре туристские группы — всего 100 человек, из них 32 ребенка. Путешественники выбрали маршруты в Комсомольском, Амурском, имени Лазо районах. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.