Участники СВО вернули 80-летнюю медаль «За отвагу» новосибирцу

Военнослужащие в Артемовске нашли медаль красноармейца, обустраивая позиции. Об этом они рассказали в эфире «Россия 24».
Участники СВО вернули семье ветерана войны его медаль. Они узнали по номеру, что она принадлежит Никите Прокофьевичу Орлу, ветерану Великой Отечественной войны.
Сначала медаль передали командованию, а после она попала в военно-политический отдел бригады.
«Эта медаль принадлежала участнику еще той войны, дело которой мы продолжаем», — сказал один из военнослужащих.
В Новосибирске живут родственники ветерана Великой Отечественной войны. Им вернули семейную реликвию. Правнук Никиты Орла выразил благодарность бойцам СВО.