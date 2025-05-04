Перед Днем Победы ростовчане останутся без света

Так, 5 мая с 9:00 до 12:00 без света останется улица Пушкинская 127, 132. Во вторник, 6 мая, с 9:00 до 15:00 электроэнергии не будет на Стартовой, 4 — 34, переулке Липецком, 2 — 68, переулке Тамбовском, 1 — 59, 2 — 18, Полярной, 2 — 14, 1 — 11, переулке Воронежском, 2 — 20, 11 — 15, улице Курской, 1 — 17, 4, 4А, улице Футбольной, 12 — 34, 11 — 31, улице Зоологической, 1, 1А, 1Б, 1 В, 1 Г и на улице Ноябрьской. В среду, 7 мая, свет отключат на Курской, 18 с 9:00 до 14:00.