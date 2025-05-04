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Обрушился фасад здания на Красном проспекте в Новосибирске

Выясняются причины происшествия и масштабы повреждений здания.

Источник: Om1 Новосибирск

В воскресенье около 9:20 утра на Красном проспекте, 35 в Новосибирске произошло обрушение части фасада здания.

Ресторан Lamadjo временно закрыт для посетителей, работы по устранению последствий могут затянуться.

«Мы утром пришли на работу, не смогли попасть внутрь, руководство заднюю дверь открывало», — рассказал официант заведения.

На месте работают аварийные службы, участок тротуара огорожен сигнальной лентой. По предварительным данным, обрушение произошло во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.

Власти пока не комментируют причины происшествия и масштабы повреждений здания.