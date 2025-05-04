Жителям трех регионов Казахстана обещают дожди и грозы 5 мая

Антициклон, смещаясь на территорию страны, обусловит теплую погоду без осадков на ее большей части.
«Только на западе и востоке Казахстана атмосферные фронтальные разделы принесут дожди с грозами, на западе — сильные дожди и град», — предупредили в РГП «Казгидромет».
В целом по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей.
Заморозки до −1 градуса прогнозируют на поверхности почвы на западе и юге Акмолинской области, на севере и востоке ЗКО и Актюбинского региона.
Высокая пожарная опасность, по данным синоптиков, сохранится в ряде областей страны:
- в Кызылординской области; в Жамбылской области;
- в Туркестанской области;
- на севере и в центре Алматинской области;
- на юге Атырауской области;
- на западе, юге и востоке Карагандинской области;
- на востоке, юге и в центре области Улытау;
- на юге и юго-востоке Актюбинской и Павлодарской областей;
- на севере, востоке, юге и в центре Мангистауской области;
- на северо-западе и юге Восточно-Казахстанской области;
- на западе и юге Акмолинской области;
- на западе, севере и юго-востоке области Жетысу;
- на северо-западе, юге и в центре области Абай.
На западе, а также в пустынных районах Туркестанской области, на востоке и в центре Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.