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Жителям трех регионов Казахстана обещают дожди и грозы 5 мая

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 5 мая 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 94% 753 мм рт. ст. +19°
Источник: Zakon.kz

Антициклон, смещаясь на территорию страны, обусловит теплую погоду без осадков на ее большей части.

«Только на западе и востоке Казахстана атмосферные фронтальные разделы принесут дожди с грозами, на западе — сильные дожди и град», — предупредили в РГП «Казгидромет».

В целом по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

Заморозки до −1 градуса прогнозируют на поверхности почвы на западе и юге Акмолинской области, на севере и востоке ЗКО и Актюбинского региона.

Высокая пожарная опасность, по данным синоптиков, сохранится в ряде областей страны:

  • в Кызылординской области; в Жамбылской области;
  • в Туркестанской области;
  • на севере и в центре Алматинской области;
  • на юге Атырауской области;
  • на западе, юге и востоке Карагандинской области;
  • на востоке, юге и в центре области Улытау;
  • на юге и юго-востоке Актюбинской и Павлодарской областей;
  • на севере, востоке, юге и в центре Мангистауской области;
  • на северо-западе и юге Восточно-Казахстанской области;
  • на западе и юге Акмолинской области;
  • на западе, севере и юго-востоке области Жетысу;
  • на северо-западе, юге и в центре области Абай.

На западе, а также в пустынных районах Туркестанской области, на востоке и в центре Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.