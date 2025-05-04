Путин: Россия в 2014 году поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь

«Но 2014 год — я исходил из того, что он будет сопряжен, безусловно, с известными серьезными трудностями. Так и получилось, сразу же санкции пошли, в 2014 году. И мы, думаю, что правильно поступили, что тогда сделали то, что мы сделали», — сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия», говоря о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ.