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Тяжелая атлетика: узбекистанцы взяли серебро и бронзу на ЧМ в Перу

В соревнованиях принимают участие 538 спортсменов из 70 стран.

Источник: БЕЛТА

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Узбекистанские тяжелоатлеты завоевали еще две награды на ЧМ в Перу, сообщает НОК.

«Очередной день чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в Перу завершился удачно для представителей сборной Узбекистана. По итогам соревнований Мухсинбек Давлетов и Дилнура Холдорова поднялись на пьедестал почета», — говорится в сообщении.

Победители:

Серебро.

−89 кг: Мухсинбек Давлетов (толчок, юниоры).

−89 кг: Мухсинбек Давлетов (двоеборье, юниоры).

Бронза.

−71 кг: Дилнура Холдорова (рывок, юниоры).

В соревнованиях, которые продлятся до 5 мая, принимают участие 538 спортсменов из 70 стран.