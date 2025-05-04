Тяжелая атлетика: узбекистанцы взяли серебро и бронзу на ЧМ в Перу

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Узбекистанские тяжелоатлеты завоевали еще две награды на ЧМ в Перу, сообщает НОК.
«Очередной день чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в Перу завершился удачно для представителей сборной Узбекистана. По итогам соревнований Мухсинбек Давлетов и Дилнура Холдорова поднялись на пьедестал почета», — говорится в сообщении.
Победители:
Серебро.
−89 кг: Мухсинбек Давлетов (толчок, юниоры).
−89 кг: Мухсинбек Давлетов (двоеборье, юниоры).
Бронза.
−71 кг: Дилнура Холдорова (рывок, юниоры).
В соревнованиях, которые продлятся до 5 мая, принимают участие 538 спортсменов из 70 стран.