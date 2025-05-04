Тяжелая атлетика: узбекистанцы взяли серебро и бронзу на ЧМ в Перу

«Очередной день чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи в Перу завершился удачно для представителей сборной Узбекистана. По итогам соревнований Мухсинбек Давлетов и Дилнура Холдорова поднялись на пьедестал почета», — говорится в сообщении.