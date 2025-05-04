Масштабные учения: МЧС готово к борьбе с природными пожарами

В Алматинской области учения прошли в Тургеньском ущелье на территории национального парка «Иле-Алатау». По легенде, из-за сильного ветра огонь быстро распространялся по горной местности, создавая угрозу лесным массивам и туристам. В тушении условного пожара были задействованы 150 человек личного состава, 35 единиц техники, вертолет, самолет Казавиалесоохраны и кинологический расчет. Слаженные действия всех служб позволили оперативно локализовать и ликвидировать условный пожар.