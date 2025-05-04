Масштабные учения: МЧС готово к борьбе с природными пожарами

Мероприятия организованы Министерством по чрезвычайным ситуациям во взаимодействии с лесной охраной, местными исполнительными органами, медицинскими службами и добровольными пожарными формированиями, передает DKnews.kz.
В Алматинской области учения прошли в Тургеньском ущелье на территории национального парка «Иле-Алатау». По легенде, из-за сильного ветра огонь быстро распространялся по горной местности, создавая угрозу лесным массивам и туристам. В тушении условного пожара были задействованы 150 человек личного состава, 35 единиц техники, вертолет, самолет Казавиалесоохраны и кинологический расчет. Слаженные действия всех служб позволили оперативно локализовать и ликвидировать условный пожар.
В Актюбинской области прошли межрайонные учения, в ходе которых отрабатывались вопросы взаимодействия между государственными и местными структурами при тушении лесостепных пожаров. Особое внимание было уделено подготовке личного состава, эксплуатации техники и координации действий в условиях чрезвычайной ситуации.
Жамбылская область также провела комплексные пожарно-тактические учения с участием департамента по ЧС, лесного хозяйства и добровольных противопожарных формирований. В ходе мероприятия были отработаны действия по предотвращению распространения пожаров, эвакуации населения, координации техники и проверке готовности противопожарных формирований.
Проведённые учения проверили уровень взаимодействия и готовность всех задействованных структур к эффективному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. Эти мероприятия являются важной частью подготовки к пожароопасному сезону и направлены на минимизацию рисков природных пожаров.