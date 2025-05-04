В Туркестанской области подрядчику наложен штраф за неэффективную дезинсекцию

Обязательства и ответственность подрядной организации перед заказчиком были рассмотрены на штабном совещании под председательством первого заместителя акима области Зулфухара Жолдасова. Подрядчику напомнили, что в случае неисполнения взятых на себя обязательств к нему будут применены строгие меры в рамках закона.
Работы по дезинсекции в населённых пунктах, расположенных вдоль реки Сырдарья и Коксарайского водорегулятора, выполняет ТОО «Satti Tulik», научное сопровождение осуществляет ТОО «Защита растений». В этом году биологическая обработка началась раньше обычного — с марта. За это время дезинсекция была проведена 7 раз. Общая зона обработки разделена на 15 секторов.
В рамках биологической обработки в реку Сырдарья уже было выпущено 76 тонн препарата «Бактицид». По словам специалистов, данный препарат безопасен для скота, пчёл, рыб и других живых организмов.
Согласно научно обоснованной концепции, борьба с мошкарой проводится двумя методами: биологический — выпуск препарата в водоёмы, и химический — опрыскивание кустарников в водоохранных зонах, а также обработка населённых пунктов и зон отдыха.
Согласно заключённому договору, дезинсекционные мероприятия охватывают реку Сырдарья, а также города Туркестан, Кентау, Арыс и районы Отырар, Шардара, Келес, Ордабасы и Сауран. Планируется выпустить в водоёмы 127 008 кг биологических препаратов. Количество точек выпуска по сравнению с прошлым годом увеличено в два раза. В работах задействованы около 50 человек, 15 единиц техники и 4 лодки.
После биологической обработки предусмотрена дополнительная химическая дезинсекция. Согласно договору, химическая обработка должна охватить территорию площадью 5408,4 га. Эти работы также проводятся параллельно. В этом году на борьбу с вредителями выделено 1,4 млрд тенге, объём применяемых препаратов увеличен в три раза.