В Туркестанской области подрядчику наложен штраф за неэффективную дезинсекцию

Работы по дезинсекции в населённых пунктах, расположенных вдоль реки Сырдарья и Коксарайского водорегулятора, выполняет ТОО «Satti Tulik», научное сопровождение осуществляет ТОО «Защита растений». В этом году биологическая обработка началась раньше обычного — с марта. За это время дезинсекция была проведена 7 раз. Общая зона обработки разделена на 15 секторов.