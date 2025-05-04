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Путин: России нужно своевременно готовиться к любому серьезному шагу

Путин: России нужно своевременно и тщательно готовиться к любому серьезному шагу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. России нужно принимать решения своевременно и тщательно готовиться к любому серьезному шагу, сейчас это особенно остро, заявил президент России Владимир Путин.

«Это всегда так. А сейчас, может быть, особенно остро это звучит. А именно: нужно принимать решения своевременно и тщательно готовиться к любому серьезному шагу», — сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».

Так он ответил на вопрос о том, какие выводы из последних непростых лет Россия должна сделать, чтобы идти вперед.