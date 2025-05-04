Путин: России нужно своевременно готовиться к любому серьезному шагу

«Это всегда так. А сейчас, может быть, особенно остро это звучит. А именно: нужно принимать решения своевременно и тщательно готовиться к любому серьезному шагу», — сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».