Новосибирские ученики посвятили фильм земляку-фронтовику

Ученики из Новосибирской области посвятили фильм земляку-фронтовику — Николаю Клименко. Его имя увековечили на Аллее Героев Советского Союза у Монумента Слава в Новосибирске. Теперь память о нем хранят учащиеся из Тартасской школы.
Также самая большая улица села районного центра названа в честь Клименко. Школьники во время туристической поездки в Беларусь нашли имя земляка в золотом зале военно-исторического музея в Минске.
Николай Иванович родился 4 мая 1911 года в деревне Михайловка Венгеровского в обычной крестьянской семье. С детства он работал в колхозе. А потом отправился на фронт, где воевал в Сталинградской битве.
Во время операции «Багратион» ему удалось занять рубеж на высоте в полутора километрах от моста через реку Березина у деревни Свислочь. Сибиряк стойко оборонял рубеж, но в итоге в бою погибли все. За этот подвиг ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.
Школьники долгое время собирали о нем информацию, даже связывались с его сыном Александром Клименко. Выяснилось, что Николай Иванович жил в деревне Тартасского сельсовета, откуда ушел на фронт.
Ко дню рождения Клименко школьники сняли фильм в память человека, чье имя носит школа.