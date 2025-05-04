Новосибирские ученики посвятили фильм земляку-фронтовику

Во время операции «Багратион» ему удалось занять рубеж на высоте в полутора километрах от моста через реку Березина у деревни Свислочь. Сибиряк стойко оборонял рубеж, но в итоге в бою погибли все. За этот подвиг ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.