В Новосибирске пройдет единственный за Уралом Парад Победы

В акции примут участие люди в костюмах 40-х годов — как военные, так и гражданские. Она продлится 30 минут и включает элементы реконструкции с использованием голосов Кулагина и Левитана, а также музыкальные номера и танцы, которые расскажут о Новосибирске как «Городе трудовой доблести» и его вкладе в победу 9 мая 1945 года.