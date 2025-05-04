В Новосибирске пройдет единственный за Уралом Парад Победы

Директор МАУ «Городская дирекция творческих программ» Ирина Саркисян в беседе с Сиб.фм рассказала, что 9 мая станет днем радости, хотя и со слезами на глазах. В этом году акцент будет сделан на празднование Победы, которое будет сочетать минуту молчания с возвращением к исторической памяти.
Саркисян также рассказала о предстоящей акции «И город узнал о Победе», которая начнется в 6:00 у здания областной администрации. В рамках акции будет представлено сообщение о Победе, которое пришло в Новосибирск в 6:00 9 мая.
В акции примут участие люди в костюмах 40-х годов — как военные, так и гражданские. Она продлится 30 минут и включает элементы реконструкции с использованием голосов Кулагина и Левитана, а также музыкальные номера и танцы, которые расскажут о Новосибирске как «Городе трудовой доблести» и его вкладе в победу 9 мая 1945 года.
Акция завершится в 6:30, после чего всех пригласят к концертному комплексу имени Владимира Маяковского, где их будут ждать каша и чай. Маяковский будет открыт для посетителей бесплатно, и в течение нескольких часов будут показаны фильмы из музея.
«Можно примерно 2−2,5 часа провести с пользой, обогатиться новыми знаниями и потом посмотреть Парад в 10:00. Не знаю, знаете ли вы, но парад в Новосибирске единственный за Уралом», — отметила Саркисян.
Она также добавила, что во время парада на экранах будет идти прямая трансляция с площади Ленина.