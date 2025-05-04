Глава СКР взял на контроль жалобу о нарушении прав многодетной семьи из Прикамья

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению многодетной матери из поселка Уральский Пермского края. Об этом сообщает информационный центр ведомства в своем telegram-канале.
По вопросу нарушения жилищных прав женщина обратилась в приемную главы СКР в соцсети ВКонтакте. По ее словам, в 2017 году пожар частично уничтожил многоквартирный дом, расположенный на улице Комсомольской. В том же году здание признали непригодным для проживания. Многодетной семье обещали предоставить субсидию для покупки нового жилья. Однако до сих пор деньги она не получила. Мать с тремя детьми вынуждена арендовать частный дом за свой счет, что для нее финансово затруднительно.
По поступившему обращению следователи начали процессуальную проверку. Руководителю регионального Следственного управления СКР Денису Головкину поручено доложить о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.