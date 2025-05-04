МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин показал тренажерный зал в Кремле, в котором он занимается по утрам.
В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия» Путин показал тренажерный зал в Кремле, в котором он проводит тренировки.
В зале установлены тренажеры для различных видов физических нагрузок. Путин подтвердил, что приходит сюда заниматься по утрам. Также президент рассказал, как около двух недель назад случайно поцарапал себя во время тренировки.
«Просто был здесь, занимался. Рукой махнул и попал себе по лбу. Вот и все, ничего такого героического нет», — сказал Путин.