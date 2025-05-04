«Вплоть до летального исхода»: терапевт Чернышова рассказала, кому нельзя есть шашлык

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, шашлык — это обычное мясо в маринаде и специях, приготовленное на огне. Поэтому здоровому человеку такая пища не навредит, но есть те, кому не рекомендовано его есть. К такой категории относятся люди с обострениями ЖКТ, среди которых: