«Вплоть до летального исхода»: терапевт Чернышова рассказала, кому нельзя есть шашлык

В майские праздники главным блюдом любого застолья является шашлык. Однако не всем людям разрешено есть его в больших количествах. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, при каких заболеваниях противопоказан шашлык.
Кому нельзя.
По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, шашлык — это обычное мясо в маринаде и специях, приготовленное на огне. Поэтому здоровому человеку такая пища не навредит, но есть те, кому не рекомендовано его есть. К такой категории относятся люди с обострениями ЖКТ, среди которых:
гастрит;язва;колит.
— Жареное мясо сильно раздражает стенки желудка, что еще больше усугубляет состояние. Таким людям лучше включать в рацион протертую или приготовленную на пару пищу, — пояснила врач.
При воспалении желчного пузыря (холецистите) и поджелудочной (панкреатите) тоже не стоит есть шашлык, предупредила терапевт.
— Потому что такая жирная пища, как правило, плохо переносится и может спровоцировать рецидив заболеваний. При панкреатите вообще категорически противопоказан шашлык, потому что такая тяжелая еда — серьезный вызов для организма. Может возникнуть очень тяжелое состояние, вплоть до госпитализации и летального исхода, — объяснила Чернышова.
Альтернатива.
Собеседница «ВМ» предложила людям с проблемами ЖКТ заменить шашлык более щадящими видами пищи:
отварным и тушеным мясом;котлетами;тефтелями и рисом на гарнир.
В праздники всем рекомендуется не переедать жареное мясо и не совмещать его с алкоголем, потому что такое сочетание чаще всего провоцирует проблемы с желудком, заключила специалист.
А о том, как приготовить вкусный и необычный маринад для шашлыка, рассказал «Вечерней Москве» шеф-повар, участник московских гастрономических фестивалей Григорий Куликовский.