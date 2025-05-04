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Путин назвал фундамент будущего России

Путин назвал морально-нравственную основу фундаментом будущего РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Морально-нравственная основа самосознания россиян является фундаментом будущего России, сообщил президент России Владимир Путин.

В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия» глава государства отметил героизм участников СВО и их близких.

«Именно это дает мне основание утверждать, что в основе нашего самосознания лежит все-таки не материальное благополучие, а морально-нравственная основа, которая является фундаментом и семьи, и государства, и будущего России», — сказал Путин.