Путин назвал фундамент будущего России

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Морально-нравственная основа самосознания россиян является фундаментом будущего России, сообщил президент России Владимир Путин.
В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия» глава государства отметил героизм участников СВО и их близких.
«Именно это дает мне основание утверждать, что в основе нашего самосознания лежит все-таки не материальное благополучие, а морально-нравственная основа, которая является фундаментом и семьи, и государства, и будущего России», — сказал Путин.