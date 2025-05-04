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Ветеран из Иркутска отправился в Москву на Парад Победы 9 мая

Накануне с железнодорожной станции «Иркутск-Пассажирский» на поезде в Москву отправился 100-летний иркутский ветеран Михаил Гаврилов, который 9 мая примет участие в Параде Победы на Красной площади в Москве.

Источник: Правительство Иркутской области

Как рассказали irk.aif.ru в пресс-службе регионального правительства, в длительной поездке в столицу ветерана сопровождает его племянник Виктор Чернов. Для них выделили отдельное купе с расширенными дверными проёмами, дополнительными поручнями и кнопкой вызова проводника. Для Михаила Гаврилова и его сопровождающего организуют трёхразовое питание. В Москве фронтовик пробудет до 10 мая, после чего вернётся домой.

В годы Великой Отечественной войны Михаил Гаврилов принимал участие в операциях по освобождению городов и сёл — причём не только на территории Советского Союза. Он участвовал в освобождении Польши и Венгрии. День Победы встретил под Прагой. Награждён орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги».