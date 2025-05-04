Ветеран из Иркутска отправился в Москву на Парад Победы 9 мая

Как рассказали irk.aif.ru в пресс-службе регионального правительства, в длительной поездке в столицу ветерана сопровождает его племянник Виктор Чернов. Для них выделили отдельное купе с расширенными дверными проёмами, дополнительными поручнями и кнопкой вызова проводника. Для Михаила Гаврилова и его сопровождающего организуют трёхразовое питание. В Москве фронтовик пробудет до 10 мая, после чего вернётся домой.