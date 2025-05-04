Трагедия Беслана навсегда останется в памяти, заявил Путин

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Трагедия Беслана навсегда останется с теми, кто ее пережил и кто о ней знает, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия» сообщил, что во время трагедии «Норд-Оста» первый раз встал на колени, чтобы помолиться. Автор программы напомнил, что глава государства также встал на колени в Беслане у мемориального комплекса «Город ангелов».
«Да, это особый случай, это дети», — сказал Путин.
«Из тех, кто это пережил, кто это знает, это останется с нами навсегда», — добавил глава государства.
Теракт на Дубровке — террористическая акция в Москве, длившаяся с 23 по 26 октября 2002 года, в ходе которой группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала заложников из числа зрителей мюзикла «Норд-Ост» в Театральном центре (ТЦ) на Дубровке, находившемся в здании Дома культуры ОАО «Московский подшипник» («1 ГПЗ»).
В результате штурма здания бойцами спецназа были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации «Норд-Ост», 174 человека).
Путин посетил Беслан 20 августа 2024 года, глава государства преклонил колено у мемориала «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе номер 1 Беслана в 2004 году. Президент положил розы к основанию бронзовой композиции. Затем через долю секунды он опустился на оба колена, широко перекрестился и пал ниц в знак глубокой скорби по погибшим детям.
Теракт в школе № 1 в Беслане произошел 1−3 сентября 2004 года. Боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников на протяжении трех суток в спортзале школы. Жертвами этой трагедии стали 334 человека, в том числе 186 детей.