Трагедия Беслана навсегда останется в памяти, заявил Путин

Путин посетил Беслан 20 августа 2024 года, глава государства преклонил колено у мемориала «Город ангелов», где похоронены 266 из 334 погибших в теракте в школе номер 1 Беслана в 2004 году. Президент положил розы к основанию бронзовой композиции. Затем через долю секунды он опустился на оба колена, широко перекрестился и пал ниц в знак глубокой скорби по погибшим детям.