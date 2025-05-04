Белорусские школьники не смогут пользоваться телефонами в школе с 1 сентября

По словам начальника главного управления по образованию Миноблисполкома Николая Башко, с нового учебного года белорусские школы признают «территорией без телефона». Несмотря на то, что в новом Кодексе об образовании нет запрета на телефоны у школьников, тему все же доведут до логического завершения. И уже сейчас по этому вопросу ведется разъяснительная работа с родителями и учащимися.