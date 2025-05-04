Белорусские школьники не смогут пользоваться телефонами в школе с 1 сентября

В школах Беларуси с 1 сентября будут запрещены мобильные телефоны у учащихся. Об этом в Миноблисполкоме сказали газете «Мiнская праўда».
По словам начальника главного управления по образованию Миноблисполкома Николая Башко, с нового учебного года белорусские школы признают «территорией без телефона». Несмотря на то, что в новом Кодексе об образовании нет запрета на телефоны у школьников, тему все же доведут до логического завершения. И уже сейчас по этому вопросу ведется разъяснительная работа с родителями и учащимися.
— Приходя в учреждение образования, ребенок должен будет сдать свой гаджет и получить его после окончания учебных занятий, — объяснил новацию чиновник.
Также Башко добавил, что на данный момент уже определены места в школах, где ученические мобильники будут храниться, а также перечень лиц, которые будут отвечать за их сохранность.
— Наглядные плакаты, учебные пособия, доска, мел и живое общение больше способствуют обучению, нежели электроника, — заключил специалист.
А еще топ любимых и нелюбимых блюд школьников названы в Беларуси: «Борщ, рассольник, блинчики с яблоками и корицей».
Между тем синоптики сказали о сильных ливнях в Беларуси: «Циклон с Польши принесет ливневые дожди».