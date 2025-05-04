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В Новосибирске цены на маникюр выросли на 30%

Средняя стоимость маникюра в России достигла 1348 рублей.

Источник: Freepik

По данным Росстата, в Новосибирске за последние два года услуги маникюра выросли в цене на 30%. Средняя стоимость в марте 2025 года достигла 973 рублей.

В масштабах всей страны рост цен оказался еще заметнее: средняя стоимость маникюра в России достигла 1 348 рублей, что на 47% превышает показатели двухлетней давности.

Маникюрные услуги могут подорожать из-за роста цен на материалы, аренду и общего повышения стоимости услуг. Однако рынок демонстрирует умеренную динамику, в отличие от общероссийских показателей.