В Новосибирском зоопарке отпразднуют День Победы

В Новосибирском зоопарке опубликовали список приготовленных мероприятий. Так, 9 мая в 12:00 всех желающих приглашают на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
У горожан будет возможность совместно с художником нарисовать открытки для ветеранов из Новосибирской области. Все открытки передадут лично в руки каждому ветерану.
Также гостей ждет насыщенная программа: выступления творческих коллективов на главной сцене, мастер-классы, выставки с военной экипировкой с уроками тактической медицины. Также планируется создание коллективного поздравительного стихотворения — посетители смогут дополнить строки друг друга.
А самые маленькие посетители смогут поиграть в специальных зонах с деревянным аэрохоккеем и лабиринтом.