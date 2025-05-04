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В Новосибирском зоопарке отпразднуют День Победы

У горожан будет возможность совместно с художником нарисовать открытки для ветеранов из Новосибирской области.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирском зоопарке опубликовали список приготовленных мероприятий. Так, 9 мая в 12:00 всех желающих приглашают на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

У горожан будет возможность совместно с художником нарисовать открытки для ветеранов из Новосибирской области. Все открытки передадут лично в руки каждому ветерану.

Также гостей ждет насыщенная программа: выступления творческих коллективов на главной сцене, мастер-классы, выставки с военной экипировкой с уроками тактической медицины. Также планируется создание коллективного поздравительного стихотворения — посетители смогут дополнить строки друг друга.

А самые маленькие посетители смогут поиграть в специальных зонах с деревянным аэрохоккеем и лабиринтом.