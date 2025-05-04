Белтехосмотр отказал в допуске к движению почти 44 тысячам авто в апреле 2025

Так, в прошлом месяце среди всех авто, которые приезжали на техосмотр, 20,8% или более 43,7 тысячи не прошли проверку из-за разного рода несоответствий. Среди главных проблем были неисправности тормозной системы (40,6% авто) и внешними световыми приборами (25%). Также на ТО приезжали и не прошли его авто с проблемами с двигателем, рулевым управлением, элементами комплектации, элементами ходовой части и т.д.