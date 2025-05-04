Белтехосмотр отказал в допуске к движению почти 44 тысячам авто в апреле 2025

В Беларуси около 44 тысяч транспортных средств не смогли пройти техосмотр в апреле, сказали в Белтехосмотре.
Так, в прошлом месяце среди всех авто, которые приезжали на техосмотр, 20,8% или более 43,7 тысячи не прошли проверку из-за разного рода несоответствий. Среди главных проблем были неисправности тормозной системы (40,6% авто) и внешними световыми приборами (25%). Также на ТО приезжали и не прошли его авто с проблемами с двигателем, рулевым управлением, элементами комплектации, элементами ходовой части и т.д.
При этом всего в апреле 2025-го было выдано свыше 188 тысяч разрешений на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.
Ранее «Комсомолка» подробнее писала, что «Белтехосмотр» сказал, почему 43,7 тысячи авто не смогли пройти ТО за месяц: «Проблемы с тормозами, фарами, комплектацией».
Тем временем Минфин сказал о страховых выплатах в Беларуси после ДТП с дикими животными.
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