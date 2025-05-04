Путин: население России с новыми регионами составляет 150 миллионов человек

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая — РИА Новости. Население России с новыми регионами еще предстоит посчитать, оно составляет примерно 150 миллионов человек, но для РФ это недостаточно, заявил президент России Владимир Путин.
«У нас при нашей территории, 150 миллионов, (это — ред.) сейчас надо посчитать, конечно, с новыми территориями, наверное, будет 150 миллионов… По-настоящему. Ну что это такое? Для могучей державы с такой историей и прямо скажем, с хорошими и здоровыми амбициями. И 150 миллионов», — сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».
Глава государства подчеркнул, что в демографии заключается потенциал страны и от нее «зависит будущее страны». Кроме того, Путин заметил, что 150 миллионов человек — это недостаточный показатель для РФ.
«И то если у нас демография будет такая, и эти параметры можем не удержать», — добавил президент.