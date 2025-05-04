Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: население России с новыми регионами составляет 150 миллионов человек

Путин: население России с новыми регионами составляет примерно 150 млн человек.

Источник: © РИА Новости

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая — РИА Новости. Население России с новыми регионами еще предстоит посчитать, оно составляет примерно 150 миллионов человек, но для РФ это недостаточно, заявил президент России Владимир Путин.

«У нас при нашей территории, 150 миллионов, (это — ред.) сейчас надо посчитать, конечно, с новыми территориями, наверное, будет 150 миллионов… По-настоящему. Ну что это такое? Для могучей державы с такой историей и прямо скажем, с хорошими и здоровыми амбициями. И 150 миллионов», — сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».

Глава государства подчеркнул, что в демографии заключается потенциал страны и от нее «зависит будущее страны». Кроме того, Путин заметил, что 150 миллионов человек — это недостаточный показатель для РФ.

«И то если у нас демография будет такая, и эти параметры можем не удержать», — добавил президент.