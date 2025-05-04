В Башкирии потеплеет, но на почве будут заморозки.

В начале недели в Башкирии потеплеет. Однако, по информации Башгидромета, по юго-востоку ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −2, порывы ветра до 18 м/с.
5 мая будет погода без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +7, +12°, в горных и юго-восточных районах до +2°, днем +20, +25°.
6 мая ожидается погода без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +7, +12°, в горных и юго-восточных районах до +2°, днем +20, +25°.