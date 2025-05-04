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В Ростовской области предупредили о крысах, распространяющих инфекции

Ростовчанам рассказали о симптомах геморрагической лихорадки.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области рассказали об опасной инфекции, которую распространяют крысы. Информация об этом появилась у Роспотребнадзора по Ростовской области.

Как оказалось, грызуны переносят геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. И это инфекционное заболевание может привести к тяжелым последствиям. Чтобы этого избежать, необходимо соблюдать меры профилактики.

После длительного отсутствия необходимо проветривать помещение. А если убираетесь на даче, лучше надеть перчатки и ватно-марлевую повязку. Не стоит есть продукты, которые были загрязнены крысами. Также следует избегать укусов грызунов.