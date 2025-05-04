До −5°С и мокрый снег. На Беларусь надвигается циклон IMMO

Синоптики тематического Telegram-канала «Метеовайб» предупредили об «адвекции холода» с севера Европы, которую, впрочем, уже успели ощутить многие белорусы. Увы, в ближайшие три дня нас ждут заморозки, а местами и мокрый снег.
По данным Белгидромета, в первый рабочий день недели, 5 мая, в республике ожидаются кратковременные дожди. В целом по стране будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман и порывистый ветер. В тёмное время суток воздух прогреется до +2..+8°С, а по юго-востоку — до +10°С. Днём температура будет колебаться от +7°С по северу до +18°С по юго-востоку Беларуси.
Во вторник, 6 мая, страна окажется в области повышенного атмосферного давления, которая сформировалась в «воздушной массе арктического происхождения», рассказали в Белгидромете. Днём будет преимущественно без осадков (за исключением северных районов, где возможны кратковременные дожди). Ночью на большей части территории эксперты пообещали заморозки до −5°С, а днём до +8..+15°С.
В среду, 7 мая, также будет облачно с прояснениями. После заката в отдельных районах по северу, а днём местами по республике возможны кратковременные осадки (дождь, ночью и утром с мокрым снегом). Минимальная температура воздуха в тёмное время суток составит +1..+6°С, местами ожидаются заморозки до −3°С. Что касается дневных показателей, то воздух прогреется до +8°С по северу Беларуси и до +16°С по югу страны.