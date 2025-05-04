До −5°С и мокрый снег. На Беларусь надвигается циклон IMMO

По данным Белгидромета, в первый рабочий день недели, 5 мая, в республике ожидаются кратковременные дожди. В целом по стране будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман и порывистый ветер. В тёмное время суток воздух прогреется до +2..+8°С, а по юго-востоку — до +10°С. Днём температура будет колебаться от +7°С по северу до +18°С по юго-востоку Беларуси.