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Приложение «Госуслуги. Дом» набирает популярность у жителей Прикамья

Приложение «Госуслуги. Дом», предназначенное для решения вопросов в сфере ЖКХ, становится все более популярным у жителей региона.

Источник: Агентство «Москва»

По данным минЖКХ края, количество пользователей ресурса превысило 168 тысяч человек.

Удобство приложения в том, что информация о недвижимости, приборах учета и счетах потребителя загружается автоматически. При этом собственники жилых помещений могут делегировать полномочия — предоставлять доступ к своей недвижимости другим людям.

Наиболее востребованы у прикамцев такие опции, как оплата коммунальных услуг без комиссии и передача показаний счетчиков, общение в домовых чатах, контакты с управляющей компанией.