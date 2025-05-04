Приложение «Госуслуги. Дом» набирает популярность у жителей Прикамья

По данным минЖКХ края, количество пользователей ресурса превысило 168 тысяч человек.
Удобство приложения в том, что информация о недвижимости, приборах учета и счетах потребителя загружается автоматически. При этом собственники жилых помещений могут делегировать полномочия — предоставлять доступ к своей недвижимости другим людям.
Наиболее востребованы у прикамцев такие опции, как оплата коммунальных услуг без комиссии и передача показаний счетчиков, общение в домовых чатах, контакты с управляющей компанией.