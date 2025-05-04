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Путин назвал основу всех достижений России

Путин назвал внутреннюю сплоченность общества основой всех достижений России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Внутренняя сплоченность российского общества является основой всех достижений России, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Понятно, что всегда люди смотрят вперед и всегда исходят из того, что могло бы быть лучше. И в этом люди, конечно, правы. И если люди верят, то главное условие — а именно доверие к власти — в известной степени будет обеспечено. Это то, без чего не может быть единства общества. Вот об этом я всегда и думаю. Внутренняя сплоченность общества является основой всех наших достижений», — сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».