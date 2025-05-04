Путин назвал основу всех достижений России

«Понятно, что всегда люди смотрят вперед и всегда исходят из того, что могло бы быть лучше. И в этом люди, конечно, правы. И если люди верят, то главное условие — а именно доверие к власти — в известной степени будет обеспечено. Это то, без чего не может быть единства общества. Вот об этом я всегда и думаю. Внутренняя сплоченность общества является основой всех наших достижений», — сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».