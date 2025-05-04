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Новосибирцы снова обсуждают приезд иностранцев

НОВОСИБИРСК, 4 мая, ФедералПресс. Жители Новосибирска выступили за более избирательную миграционную политику в регионе. Своим мнением горожане поделились в комментариях на дзен-канале «Сибирские ссылки».

Источник: РИА "Новости"

«России нужны, как в 30-е годы, во времена индустриализации, инженеры, строители, механики, сварщики и другие квалифицированные специалисты, а не торговцы», — считает пользователь nikhsupolh.

Некоторые читатели сочли, что миграционная политика в Новосибирской области заметно отличается от других регионов в сторону большей открытости.

«Везде в крупных городах ларьки закрывают — портят внешний вид города. А вот в Новосибирске для мигрантов ларьки открывают — потому что сразу и живописно и вкусно, и голова не болит откуда взять фрукты-продукты», — отмечает Владимир К.

Отдельные сибиряки стали предлагать свои решения вопроса о регулировании миграции.

«Должны быть квоты под потребности предприятий реального сектора, коммуналки. И давать разрешение только для работы там», — рассуждает Владимир С.

Впрочем, немало новосибирцев придерживаются противоположной точки зрения и считают миграционную проблему надуманной.

«Если и приезжают то скорее всего рабочие, а чего в них плохого? Ну работают себе и работают, не вижу в этом никакой проблемы. Тем более те, кто с патентом, вряд ли промышляют чем-то незаконным», — резюмировала Лера К.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как почти 10 тысяч иностранцев прибыли в Новосибирскую область. А до того в городе прикрыли канал нелегальной миграции, который, работал целых пять лет. Сибиряки уже высказывались по этому вопросу.