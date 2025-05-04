Умер глава муниципального образования «Тугутуйское» Петр Тарбеев

Тугутуй — село Усть-Ордынского Бурятского округа в составе Иркутской области. Петр Тарбеев практически всю свою жизнь посвятил служению людям. Он возглавлял администрацию поселения с 2013 года и внес значительный вклад в развитие малой родины.