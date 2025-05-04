Умер глава муниципального образования «Тугутуйское» Петр Тарбеев

2 мая скончался глава муниципального образования «Тугутуйское» Петр Тарбеев. Трагическими вестями в соцсетях поделился мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.
— Петр Александрович обладал высоким профессионализмом, отзывчивостью и трудолюбием, всегда проявлял активную позицию в решении проблем земляков, — говорит Геннадий Осодоев. — За его плечами работа энергетиком, директором совхоза, также глава МО имел звание майора в отставке.
Тугутуй — село Усть-Ордынского Бурятского округа в составе Иркутской области. Петр Тарбеев практически всю свою жизнь посвятил служению людям. Он возглавлял администрацию поселения с 2013 года и внес значительный вклад в развитие малой родины.
4 января 2025 года Петр Александрович отпраздновал 65-летний юбилей. Его будут помнить как любящего мужа, заботливого отца троих дочерей и дедушку шестерых внуков.