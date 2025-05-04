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Путин рассказал о достижениях России в области демографии

Путин: РФ в середине 2000-х годов многое удалось сделать в области демографии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. России в середине 2000-х годов удалось многое сделать в области демографии, укрепить базовые основы экономики, заявил президент России Владимир Путин.

«В середине 2000-х нам многое удалось сделать, кстати говоря, и в области демографии — мы же вышли в такую позитивную динамику, в экономике. Мы укрепили базовые основы российской экономики за это время», — сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».