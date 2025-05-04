Путин рассказал о достижениях России в области демографии

«В середине 2000-х нам многое удалось сделать, кстати говоря, и в области демографии — мы же вышли в такую позитивную динамику, в экономике. Мы укрепили базовые основы российской экономики за это время», — сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».