Офицеры из Казахстана посетили места боёв 312-й стрелковой дивизии

312-я стрелковая дивизия была сформирована в Актобе в октябре 1941 года, сразу после начала Великой Отечественной войны. В составе дивизии были в основном солдаты из Казахской ССР, а также из других советских республик. В октябре того же года дивизия была переброшена на защиту подступов к Москве, где участвовала в жестоких боях на Можайской линии обороны. Казахстанские солдаты сражались на Боровском, Малоярославецком и Детчинском направлениях, задерживая наступление противника. В результате ожесточенных боев дивизия понесла огромные потери — из 10 867 бойцов в живых осталось лишь 147 человек.