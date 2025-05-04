Могут ли из-за заморозков снова включить батареи? В одном из ЖЭУ Минска объяснили

Могут ли в таком случае коммунальщики «вернуть» горячие батареи? Или если отключили, то теперь включат их только осенью? Главный инженер ГП «ЖЭУ № 1 Заводского района Минска» расставил все точки над i.
По словам Максима Кришнёва, которые передала газета «Аргументы и факты», всё дело в общих требованиях к отопительной системе. Согласно правилам, тепло начинают подавать в жилые дома, если на протяжении трёх дней среднесуточная температура воздуха составляет до +8°C. В случае, если в течение указанного периода она поднимается выше +8°C, батареи отключают.
«…Поэтому в теории ситуация, когда батареи, выключив, снова включают из-за внезапных холодов, возможна. Решение об этом принимают местные власти, учитывая прогнозы метеорологов и техническую готовность системы», — объяснил специалист.