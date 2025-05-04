Могут ли из-за заморозков снова включить батареи? В одном из ЖЭУ Минска объяснили

По словам Максима Кришнёва, которые передала газета «Аргументы и факты», всё дело в общих требованиях к отопительной системе. Согласно правилам, тепло начинают подавать в жилые дома, если на протяжении трёх дней среднесуточная температура воздуха составляет до +8°C. В случае, если в течение указанного периода она поднимается выше +8°C, батареи отключают.