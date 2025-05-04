Пятнадцать объектов образования строят за счет инвесторов на севере Москвы

Так, в Молжаниновском районе инвесторы строят два детских сада и школу. Школа на Ленинградском шоссе общей площадью 31,7 тыс. кв. м рассчитана на 1 тыс. 575 мест. Она будет состоять из двух разноэтажных блоков. В здании оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты для изучения иностранных языков, физики, химии и других естественных наук, а также лабораторно-исследовательские комплексы, робокласс и медиатеку. Завершить строительство объекта планируется к 2027 году, после чего школу передадут в столичную систему образования.