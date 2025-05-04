Пятнадцать объектов образования строят за счет инвесторов на севере Москвы

«В Северном административном округе столицы инвесторы строят 15 образовательных объектов общей площадью около 134 тыс. кв. м. Суммарно они рассчитаны почти на 7 тыс. учеников и воспитанников. Учебные организации появятся в пяти районах округа: Молжаниновском, Левобережном, Западном Дегунино, Дмитровском, Аэропорт. Большинство зданий инвесторы передадут городу после завершения строительства», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
Отмечается, что девелоперы возводят современные школы и детские сады, создавая соответствующую инфраструктуру в новых жилых кварталах. В строящихся образовательных учреждениях предусмотрены все необходимые условия.
Так, в Молжаниновском районе инвесторы строят два детских сада и школу. Школа на Ленинградском шоссе общей площадью 31,7 тыс. кв. м рассчитана на 1 тыс. 575 мест. Она будет состоять из двух разноэтажных блоков. В здании оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты для изучения иностранных языков, физики, химии и других естественных наук, а также лабораторно-исследовательские комплексы, робокласс и медиатеку. Завершить строительство объекта планируется к 2027 году, после чего школу передадут в столичную систему образования.
«Лидирует по количеству строящихся школ и детских садов район Западное Дегунино — здесь возводят пять зданий. Так, в Ильменском проезде инвестор строит трехэтажный детский сад на 350 мест с бассейном. В здании площадью более 6 тыс. кв. м разместят 14 групповых ячеек, в каждой будут предусмотрены спальня, раздевалка, комната для игр и буфет. Завершить строительство объекта планируют в 2027 году, после чего его передадут городу», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.
Как уточняется, возведение объектов образования проходит под контролем столичного комитета государственного строительного надзора. Инспекторы Мосгосстройнадзора в общей сложности провели на стройплощадках школ и детских садов, возводимых за счет внебюджетных источников, 76 выездных проверок. Эксперты оценивали качество выполняемых работ и применяемых материалов, а инструментальный контроль осуществляли специалисты подведомственного центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Такие проверки гарантируют качество и безопасность зданий после их ввода в эксплуатацию.