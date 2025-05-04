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Пятнадцать объектов образования строят за счет инвесторов на севере Москвы

На севере Москвы за счет внебюджетных источников финансирования ведется строительство 15 объектов образования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«В Северном административном округе столицы инвесторы строят 15 образовательных объектов общей площадью около 134 тыс. кв. м. Суммарно они рассчитаны почти на 7 тыс. учеников и воспитанников. Учебные организации появятся в пяти районах округа: Молжаниновском, Левобережном, Западном Дегунино, Дмитровском, Аэропорт. Большинство зданий инвесторы передадут городу после завершения строительства», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Отмечается, что девелоперы возводят современные школы и детские сады, создавая соответствующую инфраструктуру в новых жилых кварталах. В строящихся образовательных учреждениях предусмотрены все необходимые условия.

Так, в Молжаниновском районе инвесторы строят два детских сада и школу. Школа на Ленинградском шоссе общей площадью 31,7 тыс. кв. м рассчитана на 1 тыс. 575 мест. Она будет состоять из двух разноэтажных блоков. В здании оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты для изучения иностранных языков, физики, химии и других естественных наук, а также лабораторно-исследовательские комплексы, робокласс и медиатеку. Завершить строительство объекта планируется к 2027 году, после чего школу передадут в столичную систему образования.

«Лидирует по количеству строящихся школ и детских садов район Западное Дегунино — здесь возводят пять зданий. Так, в Ильменском проезде инвестор строит трехэтажный детский сад на 350 мест с бассейном. В здании площадью более 6 тыс. кв. м разместят 14 групповых ячеек, в каждой будут предусмотрены спальня, раздевалка, комната для игр и буфет. Завершить строительство объекта планируют в 2027 году, после чего его передадут городу», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.

Как уточняется, возведение объектов образования проходит под контролем столичного комитета государственного строительного надзора. Инспекторы Мосгосстройнадзора в общей сложности провели на стройплощадках школ и детских садов, возводимых за счет внебюджетных источников, 76 выездных проверок. Эксперты оценивали качество выполняемых работ и применяемых материалов, а инструментальный контроль осуществляли специалисты подведомственного центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Такие проверки гарантируют качество и безопасность зданий после их ввода в эксплуатацию.