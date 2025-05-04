Красноярские борцы по вольной борьбе завоевали две медали первенства России

Красноярские спортсмены по вольной борьбе среди юниоров до 16 лет завоевали две медали первенства России.
Состязания проходят во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. У сборной Красноярского края пока две награды.
В весовой категории до 44 кг победителем первенства страны стал Кирилл Кондрашов. Бронзовую медаль завоевал Артур Манасян в весе до 62 кг.
В первенстве России по вольной борьбе среди юниоров до 16 лет, которое проводится в Красноярске впервые, принимают участие более 500 спортсменов.
Победители и призеры будут представить нашу страну в составе национальной сборной на первенстве Европы.
Напомним, что в рамках проекта «Сибирское долголетие» стартовала программа социальных спортивных сертификатов.