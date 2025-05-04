Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские борцы по вольной борьбе завоевали две медали первенства России

Состязания проходят во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина.

Источник: Министерство спорта Красноярского края

Красноярские спортсмены по вольной борьбе среди юниоров до 16 лет завоевали две медали первенства России.

Состязания проходят во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. У сборной Красноярского края пока две награды.

В весовой категории до 44 кг победителем первенства страны стал Кирилл Кондрашов. Бронзовую медаль завоевал Артур Манасян в весе до 62 кг.

В первенстве России по вольной борьбе среди юниоров до 16 лет, которое проводится в Красноярске впервые, принимают участие более 500 спортсменов.

Победители и призеры будут представить нашу страну в составе национальной сборной на первенстве Европы.

Напомним, что в рамках проекта «Сибирское долголетие» стартовала программа социальных спортивных сертификатов.