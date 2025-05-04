Путин рассказал, что иногда заканчивает работать поздней ночью

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что иногда его рабочий день завершается поздней ночью.
Кадры из кабинета президента в Кремле были показаны в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».
Они были записаны около 1.30 ночи, после завершения очередного рабочего мероприятия президента. На реплику журналиста о том, что полвторого ночи — далеко не самое ранее время, когда президент заканчивает работу, Путин отреагировал: «я еще не закончил».
По словам Зарубина, в тот день у главы государства было пять публичных мероприятий и еще около 35 непубличных.
На просьбу уточнить, продолжает ли Путин работать и в своей кремлевской квартире, президент отметил: «у меня там есть кое-какие вопросы еще, мелочи».