Новосибирцы продолжают жаловаться на громких байкеров

«Достали такие байкеры между рядами ездить. И что обязательно байк должен так орать, у меня дом в 800 м от дороги, и я каждый проезжающий байк слышу, а в домах рядом жители вообще с ума сходят. И ведь гоняют туда-сюда ночью», — поделился пользователь Klim4ugunkin.