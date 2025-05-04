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Новосибирцы продолжают жаловаться на громких байкеров

НОВОСИБИРСК, 4 мая, ФедералПресс. Владельцы пит-байков и других двухколесных транспортных средств создают дискомфорт для многих жителей Новосибирской области. Своим мнением они поделились в комментариях в дзен-канале «Сибирские ссылки».

Источник: Freepik

«Достали такие байкеры между рядами ездить. И что обязательно байк должен так орать, у меня дом в 800 м от дороги, и я каждый проезжающий байк слышу, а в домах рядом жители вообще с ума сходят. И ведь гоняют туда-сюда ночью», — поделился пользователь Klim4ugunkin.

Сибиряков также удивляет, что нарушения правил со стороны таких водителей не получают никакой оценки.

«Это пит байк, они не имеют права находиться на дорогах общего пользования», — настаивает Михаил.

Некоторые новосибирцы предлагают радикальное решение проблемы.

«Булгакова не читали, там этот вопрос быстренько бы закрыла Аннушка с кувшинчиком растительного маслица», — отмечает Лидия Т.

Своим опытом поделились и представители других регионов, которые также страдают от шумных байкеров.

«В Оренбурге, например, они мимо облГАИ ездят, а полицейские глазки прячут. С одним беседовал, и он мне своё бездействие объяснил так: чтобы мотоциклисты им средний палец не показывали», — отмечает Иван К.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как под Новосибирском жители жалуются на громких байкеров.