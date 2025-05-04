Стали известны самые редкие имена детей, родившихся в Самарской области в апреле

В областном ЗАГСе подвели итоги минувшего апреля. За прошедший месяц в Самарской области на свет появились 1743 малыша. Сообщается, что 51% от числа новорожденных составили мальчики.
По данным органов ЗАГС Самарской области, Михаил и Виктория стали самыми популярными именами, которыми называли в апреле 2025 года появившихся на свет детей, сообщает ГТРК «Самара».
Также родители в апреле часто называли новорожденных Александрами, Романами, Марками, Иванами, Артемами, Софьями, Евами, Аннами, Василисами и Мариями.
Стали известным и самые редкие имена детей, родившихся в апреле в Самарской области. У девочек это Аксинья, Анфиса, Изабелла, Раиса, Регина, а у мальчиков — Игнат, Назар, Всеволод, Анатолий, Василий.
Ранее мы сообщали, что в 2024-м году в Самарской области родилось 21 136. По сравнению с 2023-м, когда на свет появилось 22 248 новорожденных, этот показатель упал на 5%. При этом младенческая смертность снизилась. В 2024-м умер 91 младенец, а в 2023-м — 112.
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