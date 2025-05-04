Стали известны самые редкие имена детей, родившихся в Самарской области в апреле

Ранее мы сообщали, что в 2024-м году в Самарской области родилось 21 136. По сравнению с 2023-м, когда на свет появилось 22 248 новорожденных, этот показатель упал на 5%. При этом младенческая смертность снизилась. В 2024-м умер 91 младенец, а в 2023-м — 112.