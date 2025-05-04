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В Новошахтинске распитие спиртных напитков закончилось преступлением

В Ростовской области мужчина избил палкой своего собутыльника.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области совместное распитие горячительных напитков довело одного из друзей до преступления. О случившемся сообщили в пресс-службе МВД России по Новошахтинску.

Сначала товарищи мирно выпивали. Но в какой-то момент поссорились. Один из них не смог совладать с эмоциями. Он схватил попавшуюся под руку палку и стал бить ей друга по голове. В итоге мужчину задержали полицейские.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении.

Дебошир заключен под стражу.