В Новошахтинске распитие спиртных напитков закончилось преступлением

В Ростовской области совместное распитие горячительных напитков довело одного из друзей до преступления. О случившемся сообщили в пресс-службе МВД России по Новошахтинску.
Сначала товарищи мирно выпивали. Но в какой-то момент поссорились. Один из них не смог совладать с эмоциями. Он схватил попавшуюся под руку палку и стал бить ей друга по голове. В итоге мужчину задержали полицейские.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — говорится в сообщении.
Дебошир заключен под стражу.