Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма о его работе в Кремле

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
Премьера документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» состоялась на телеканале «Россия» 4 мая.
«Не хотите попробовать вот это вот, это клюква. Давайте сейчас принесу», — сказал Путин в ходе беседы.
Глава государства принес из своей кухни отдельную чашку, положил в нее клюкву и дал Зарубину попробовать ягоду.
«Это просто клюква. Чуть-чуть меда добавил», — отметил президент.