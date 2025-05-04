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Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма о его работе в Кремле

Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма «Россия. Кремль. 25 лет».

Источник: © РИА Новости

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин угостил клюквой с медом съемочную группу фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

Премьера документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» состоялась на телеканале «Россия» 4 мая.

«Не хотите попробовать вот это вот, это клюква. Давайте сейчас принесу», — сказал Путин в ходе беседы.

Глава государства принес из своей кухни отдельную чашку, положил в нее клюкву и дал Зарубину попробовать ягоду.

«Это просто клюква. Чуть-чуть меда добавил», — отметил президент.