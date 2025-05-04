«Укус не смертелен, но аллергикам стоит опасаться». МЧС сказало, что делать белорусам при появлении шершня дома

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям белорусам объяснили последовательность действий, если в дом залетел шершень.
Так, если шершень, оса или другое жалящее насекомое оказалось в комнате, нужно шире открыть окно и закрыть дверь, чтобы оно не летало из комнаты в комнату. А потом просто подождать, пока оно вылетит на улицу само.
Но, если шершни или осы обустроили гнездо вблизи жилища, то от него необходимо избавиться. Для этого, в первую очередь, нужно обеспечить собственную защиту, надев плотную одежду и укрыв все участки тела, чтобы насекомое не ужалило.
Уничтожать гнездо шершней или ос следует только после захода солнца, когда «вся семья» будет в сборе. После этого гнездо нужно опрыскать инсектицидом, например, «Дихлофосом», чтобы усыпить ить бдительность насекомых опрыскайте гнездо инсектицидным средством, например, «Дихлофосом».
После этого гнездо следует срезать и затопить в ведре с водой, еще его можно сжечь, соблюдая правила безопасности.
— Укус шершня болезнен, но не смертелен для человека, однако людям, у которых есть аллергия, стоит опасаться этих насекомых, — прокомментировали в МЧС.
Ранее мы писали, что как шершни до смерти кусают людей в Беларуси: «Сказал, что уже ничего не видит».
Тем временем Белтехосмотр отказал в допуске к движению почти 44 тысячам авто в апреле 2025.