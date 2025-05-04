Путин назвал главное условие для развития России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал доверие людей к власти важнейшим условием для развития России и обеспечения безопасности страны.
«Для того, чтобы страна была стабильной, для того, чтобы были условия, которые обеспечили бы ее развитие, безопасность, нужно одно очень важное условие — доверие людей к высшим должностным лицам страны», — сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия».
Глава государства подчеркнул, чтобы добиться доверия народа, нужно «эффективно и по-честному работать», улучшать благополучие граждан.
«Понятно, что всегда люди смотрят вперед. И всегда исходят из того, что могло бы быть лучше. И в этом люди, правы. И если люди верят, то главное условие, а именно доверие к власти, в известной степени будет обеспечено», — добавил президент РФ.
Он отметил, что благодарен россиянам за доверие, которое ему оказывают.
«Я очень благодарен людям за то доверие, которое они мне оказывают, и не только на выборах, а в такой, текущей, работе. Без этого ни жить, ни работать невозможно», — сказал президент.