Путин рассказал о политике Петра I

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что император Петр I, вводя в России западные стандарты в ряд сфер жизни и промышленности, хотел не просто копировать западный уклад, а развивать лучшие практики и двигаться вперед на собственной базе.
В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» телеканала «Россия» глава государства напомнил о решении Петра I ввести в ряде сфер, в том числе в промышленности, западные стандарты.
«Я уверен, что Петр I не хотел, чтобы мы только копировали все, что есть лучшее. Как я понимаю, мы должны были брать лучшее, а потом на собственной базе двигаться вперед, чтобы сделать еще лучше», — подчеркнул глава государства.