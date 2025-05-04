Артем Дзюба сообщил, что продление контракта с «Акроном» для него в приоритете

Форварда тольяттинского клуба спросили по поводу его будущего в команде. По словам Артема Дзюбы, нападающий планирует продолжить выступать за «Акрон» в следующем сезоне.
Ранее стало известно, что в футбольном клубе из Тольятти продолжают вести переговоры с 36-летнем форвардом о продлении контракта. Это подтвердил учредитель «Акрона» Павел Морозов. Действующий контракт Артема Дзюбы заканчивается этим летом.
На вопрос корреспондента Матч ТВ, может ли нападающий «Акрона» подтвердить или опровергнуть продление сотрудничества с клубом, форвард сказал следующее:
«Не буду опровергать или подтверждать. Но то, что в приоритете будет “Акрон”, это действительно так».
Отметим, что «Акрон» почти полностью решил задачу по сохранению прописки в Российской Премьер-Лиги. После 27 туров команда набрала 32 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице.
Напомним, 2 мая в Самаре «Акрон» принимал «Динамо» из Махачкалы. На 74-й минуте единственный гол в матче забил нападающий тольяттинской команды Артем Дзюба. Форвард поразил ворота соперника ударом головы после точной подачи Беншимола.
Как оказалось, гол, забитый в ворота махачкалинского «Динамо», стал для Дзюбы 47-м победным по счету мячом в рамках Российской Премьер-Лиги. По этому показателю форвард «Акрона» вышел в лидеры первенства РПЛ.
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