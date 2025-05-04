Минпросвещения утвердило программу «Разговоров о важном» к 80-летию Победы

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Минпросвещения РФ утвердило программу «Разговоров о важном» для всех школьников и студентов колледжей к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе министерства.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что 5 мая школьный урок «Разговоры о важном» будет посвящен Победе в Великой Отечественной войне.
«В преддверии 9 Мая уроки в рамках цикла “Разговоры о важном” для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Получасовые познавательные беседы пройдут 5 мая в школах и учреждениях СПО страны», — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что занятия пройдут в целях формирования у обучающихся исторической памяти и уважения к подвигу народа-победителя, осознания всемирно-исторического значения Победы над нацизмом, воспитания чувства гордости за героическое прошлое России и преемственности поколений.
Мероприятие в школах и колледжах состоится в формате познавательной беседы с использованием презентаций, видеоматериалов и интерактивных заданий.
Учащиеся 1−2-х классов узнают о подвигах детей в годы Великой Отечественной войны и жизни школьников в тех условиях, обсудят значение писем-треугольников и роль животных на фронте.
Дети, обучающиеся в 3−4-х классах, вместе с педагогами обсудят трудовой подвиг подростков, работавших на заводах, прочитают фронтовые письма учителей и изучат символы Победы, включая Георгиевскую ленточку. Школьники 8−9-х классов рассмотрят ключевые сражения войны.
Старшеклассники и студенты колледжей рассмотрят подвиги юных тружеников тыла, подробно остановятся на начале коренного перелома в Великой Отечественной войне — Сталинградской битве — самом ожесточенном сражении в истории человечества.