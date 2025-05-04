Собянин рассказал о тренировках «Моего спортивного района»

В марте заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в течение прошлого года в Москве построили 17 спортивных объектов за счет бюджетных и внебюджетных средств. Общая площадь сооружений составила порядка 140 тыс. кв. м. Это физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами, гребная база, ледовая арена. Среди самых заметных — Дворец тенниса «Лужники» в Хамовниках и многофункциональный спортивный комплекс на территории Мневниковской поймы.