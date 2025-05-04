«Продаж “красивых” знаков из-под полы не было и не будет». ГАИ опровергла информацию о перепродаже регистрационных знаков на авто

В Беларуси невозможна неофициальная перепродажа номерных автомобильных знаков. Подробнее в ГАИ рассказали агентству «Минск-Новости».
Так, в ГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказали, что с кодом «8», пришедшим на смену «7» в Минске выпустят примерно 1,5 миллиона номерных комбинаций. Каждая комбинация букв и цифр уникальна и позволит точно идентифицировать конкретную машину.
При этом автолюбители по-прежнему предпочитают «красивые» номера. К таким относят зеркальные комбинации с повторяющимися цифрами. И с появлением нового кода любители «блатных» знаков активизировались, тем более что «8» считается счастливой цифрой.
Начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич сообщил, что все 144 знака разных серий с пятью восьмерками (8888**8) уже выкупили автовладельцы, но остаются еще варианты с четырьмя одинаковыми цифрами, тремя и так далее.
В Беларуси официально каждый желающий при регистрации авто может выбрать для себя регистрационный знак. Подбор с желаемой комбинацией цифр стоит 10 базовых величин (420 белорусских рублей в мае 2025-го). А вот изготовить номер в индивидуальном порядке стоит 60 базовых величин (2520 белрублей).
Однако в интернете периодически перепродают «красивые» номера за нереальные суммы. Например, за 12,5 тысячи белрублей перекупщики продавали знак 0001 АО-8. А за номер 8888 BE-8 по объявлению просили 37,5 тысячи белрублей, за номер 8888 BB-8 — 34,5 тысячи белрублей.
Но в ГАИ сказали, что перепродажа госномеров запрещена.
— Тайных продаж «красивых» знаков из-под полы не было и не будет. Регистрационные знаки, даже если они подобраны за 10 или 60 базовых величин, не собственность гражданина, — подчеркнул Бабич.
Представитель ГАИ объяснил, что при снятии транспортного средства с учета собственник сдает в регистрационное подразделение номерной знак. Взамен ему выдадут временный транзитный номер. И также «красивые» номера, выбиравшиеся из текущей серии или изготавливавшиеся в индивидуальном порядке, при желании в дальнейшем могут быть использованы только прежними владельцами.
— При продаже транспортного средства регистрационные знаки сдаются в ГАИ. Впоследствии их может получить любой автовладелец, — констатировали в ГАИ.
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