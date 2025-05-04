Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 5 мая 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— пос. Колхозный, ч/с: Парашютная, 29−41; Речная, 59−63 (нечет.), 72; Кислицина, 9, 86; Партизанская, 14, 17, 23; Авиационная, 39, 41; Спорта, 25−44; Электродная, 21−30 (нечет.), 60−72 (чет.); Тупик, 2 — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Комсомольский пр., 24; Чайковского, 7 (подъезд 1) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Солнечная, 6-А, 6-Б, 10 — с 08.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— пос. С. Орджоникидзе, ч/с: Дзержинского, 29−37; Толстого, 2−14; 1-й пер. Брестский, 1−9 — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Б. Хмельницкого, 25 (подъезды 1−5); 50-летия ВЛКСМ, 3-А (подъезды 1−6) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— пос. Каштак: база отдыха «Каштак»; «Солнечная долина» — с 10.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— 1-я Томинская, 1, 1-А, 1/1 — с 08.00 до 17.00;
— Блюхера, 69; СНТ «Прогресс» — с 10.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Котина, 7 (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Г. Танкограда, 80, 82, 82-А, 84, 86, 88; Бажова, 119, 121; Карпенко, 4, 6, 6-А, 8; Мамина, 11, 11-А, 15-А — с 08:30 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— Труда, 3 — с 09.00 до 17.00 ч.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ
Вниманию водителей и пешеходов!
В понедельник, 5 мая, будут отключены светофоры:
— на Троицком тракте в районе поворота на поселок Смолино — с 09:00 до окончания работ;
— пересечении улиц Героев Танкограда и Бажова — с 09:00 до 17:00.
Будьте внимательны и осторожны!