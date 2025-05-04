В Ташкенте планируется открыть филиал Пекинского технологического института

Пекинский технологический институт — это один из ведущих технических университетов Китая. Основанный в 1940 году, BIT известен своими разработками в области оборонных технологий, аэрокосмической инженерии, робототехники и ИТ-инноваций. Университет сотрудничает с крупнейшими научными центрами и корпорациями Китая и занимает высокие позиции в международных рейтингах вузов.