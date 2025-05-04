В Ташкенте планируется открыть филиал Пекинского технологического института

Стороны обсуждают запуск кампуса, в котором будут представлены пять ключевых факультетов: компьютерные науки, машиностроение и автомобилестроение, «зелёная» энергетика, Big Data (анализ больших данных), искусственный интеллект и кибербезопасность. Об этом стало известно в ходе переговоров, которые провела в Китае узбекская делегация.
Точная дата появления филиала в Ташкенте пока неизвестна, но есть надежда, что это произойдёт уже в ближайшие годы.
Пекинский технологический институт — это один из ведущих технических университетов Китая. Основанный в 1940 году, BIT известен своими разработками в области оборонных технологий, аэрокосмической инженерии, робототехники и ИТ-инноваций. Университет сотрудничает с крупнейшими научными центрами и корпорациями Китая и занимает высокие позиции в международных рейтингах вузов.
Ташкентский филиал станет важным шагом в укреплении образовательного и технологического сотрудничества между Узбекистаном и Китаем. Ожидается, что кампус обеспечит качественную подготовку кадров для цифровой экономики и индустрии будущего, а также станет площадкой для совместных научных исследований.
Создание филиала BIT в Ташкенте открывает перед узбекскими студентами новые возможности получить образование мирового уровня, не покидая страну, и одновременно развивать передовые направления науки и техники в сотрудничестве с одним из лидеров глобального технологического сектора.