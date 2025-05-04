В ГАИ назвали самые популярные номера машин у минчан

МИНСК, 4 мая — Sputnik. Какие комбинации цифр и букв пользуются наибольшим спросом у минчан, рассказал начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич.
Он напомнил, что знаки с седьмым кодом региона минчанам выдавали последние 20 лет, после того, как свободных номеров не осталось, было принято решение ввести резервный регион с цифрой 8. Выдавать их стали с 1 апреля.
«Первая партия серии AA изготовлена в полном объеме, а это 9 999 номеров», — рассказал Бабич в интервью агентству «Минск-Новости», уточнив, что они есть во всех четырех регистрационных пунктах столицы.
В Беларуси для автомобильных номеров используются 12 букв: A, B, E, I, K, M, H, O, P, C, T, X. Их комбинации в номере они образуют серию, всего таких комбинаций 144, в общей сложности они дают около 1,5 млн вариантов — столько и будет выпущено с кодом «8».
Номера с седьмым кодом региона
У автолюбителей популярны «красивые» номера: зеркальные, с повторяющимися цифрами. Для седьмого кода региона самым крутым считался 0001**7 (* — буква в номере). особым спросом также пользовались спросом комбинации 7777**7, 000х**7 (х — любая цифра), 7000**7.
Когда в 2020 году владельцам электромобилей начали выдавать знаки с зелеными цифрами и буквами, первыми разобрали Е777**7, Е700**7, Е007**7, Еххх**7, Е00х**7.
Наличие таких номеров не дает их пользователям преимуществ на дороге, отмечается в материале агентства.
Номера с восьмым кодом региона.
Поскольку цифра восемь считается счастливой сама по себе, номера с ней стали особенно популярны.
Как рассказал Бабич, все 144 знака разных серий с пятью восьмерками (8888**8) уже подобраны автовладельцами.
Также востребованы номерные знаки с комбинациями цифр 0008**8, 0001**8. Есть еще варианты с 000х**8, хххх**8 (х — четыре одинаковые цифры), х000**8 и так далее.
Цена вопроса
Подобрать желаемую комбинацию цифр (при их наличии) из текущей серии (сейчас это АА) стоит 10 базовых величин (420 рублей).
Изготовить номера в индивидуальном порядке с желаемой комбинацией цифр и букв, взятых из любой серии, — 60 базовых величин (2 520 рублей).